Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 7 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура на Апшероне ночью составит 3-5, днем 10-13 тепла, в Баку ночью 3-5, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди, в горных районах – снег. Местами туман, западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от одного градуса мороза до четырех тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем от двух градусов мороза до трех тепла.