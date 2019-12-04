Путин встретится с Зеленским

Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, на ближайшем саммите в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский лидер едет на саммит в «нормандском формате» с серьезным настроем, заверил Песков. Он также намерен провести «важные двухсторонние встречи» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и Зеленским.

Кремль ожидает от встречи лидеров государств шагов по урегулированию ситуации в Донбассе и недопущению размывания «Минска-2».

Украинский лидер неоднократно заявлял, что без прямых переговоров с Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе. Он выражал готовность встретиться с российским коллегой. В МИД Украины отмечали, что страна собирается принять участие в саммите «нормандской четверки» «с открытыми идеями, с открытым разумом».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.