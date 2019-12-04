Зюганов: "Китаю удалось то, на чем сломался Советский Союз"

Китай смог осуществить то, что не удалось сделать Советскому Союзу, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время своего визита в Китай.

"Китаю удалось то, на чем сломалась наша держава. Им удалось так организовать центральное управление при особой роли партии и социализма с китайской спецификой, помножив это на рыночный механизм, качественную подготовку кадров, высокое трудолюбие, дисциплинированность, все вместе удалось так отрегулировать, что это дало колоссальные темпы роста и одновременно решает проблему борьбы с бедностью и нищетой", - сказал Зюганов ТАСС.

"Только за то, что они 750 млн вывели из полной нищеты, китайской Компартии поставят большой памятник на любом суде истории", - считает лидер КПРФ, высоко отозвавшись о выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативе "Один пояс - один путь".