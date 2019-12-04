Зеленский приехал в Донбасс поздравить военных видео
Президент Украины Владимир Зелеский в связи с празднованием Дня Вооруженных сил страны побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, сообщает издание Liga.net.
Глава украинского государства встретился с военнослужащими, задействованными в операции объединенных сил. Он поздравил украинских военных с праздником, заявив, что Украина сейчас существует только благодаря им.
Зеленский и присутствующие почтили память погибших военных минутой молчания, пишет украинское издание «Гордон».