Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 15:18

Появится ли ядерная бомба на израильском самолете F-35? Под таким заголовком влиятельный американский журнал The National Interest опубликовал 5 декабря статью своего обозревателя Захарии Кека, утверждающего, что до конца нынешнего года Израиль станет второй после США страной, которая официально объявит об оперативном потенциале своих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. На данный момент на вооружении ВВС Израиля находятся только пять самолетов этой модификации. Однако после соглашения, достигнутого в прошлом месяце между военными ведомствами двух стран, Израиль получит еще семнадцать единиц, а к концу 2024 года будет иметь 50 самолетов-«невидимок» F-35.

Касаясь основных целей использования возможностей этих боевых самолетов, израильские официальные лица «протокольно» ссылаются на необходимость обеспечения превосходства своих ВВС в воздушном пространстве Ближнего Востока. В данном контексте, имеются ввиду продвинутые технологические характеристики и возможности F-35, которые позволяют ему оставаться недосягаемым для огня мощных и постоянно совершенствуемых систем ПВО, поставляемых Россией Исламской республике Иран. Однако есть еще одно предназначение этого самолета, которое никогда и нигде не обсуждается. Заключается оно в том, что Израиль, судя по всему, уже в ближайшем намерен использовать истребители-бомбардировщики F-35 в качестве системы доставки ядерного оружия. И хотя Еврейское Государство никогда не признавало факта обладания ядерным оружием, по мнению большинства независимых международных экспертов, израильский ядерный арсенал на данный момент состоит из примерно ста боеголовок. Кроме того, по мнению тех же экспертов, Израиль обладает ядерной «триадой», состоящей из баллистических ракет наземного базирования «Иерихон» с дальностью полета от 1200 до свыше 11500 километров, подводных лодок класса «Дельфин», оснащенных крылатыми ракетами морского базирования, и сочетания некоторых видов боевых самолетов, способных нести ядерные заряды. По мнению Захарии Кека, F-35 станет новейшим дополнением к воздушной части израильской «триады», и этот факт может вызвать определенные дипломатические разногласия Израиля со своим заокеанским партнером.

Как известно, принципиальным условием, которым США обусловило в шестидесятых годах продажу Израилю боевых самолетов А-4 Skyhawk и F-4 Phantoms, было официальное согласие Еврейского Государства «…не использовать любые самолеты, поставляемые Соединенными Штатами в качестве носителей ядерного оружия». В то ж время, ссылаясь на мнение Ханса Кристиансена и Роберта Норриса – видных американских экспертов в области ядерных вооружений, автор статьи в The National Interest утверждает, что на данный момент неясно, давал ли Израиль такие же гарантии, закупая в США в восьмидесятых и девяностых годах F-15 и F-16 - боевые самолеты четвертого поколения. Однако при любых вариантах вывод американских экспертов носит однозначный характер – некоторые из израильских F-15 и F-16 являются ядерными. «Если это действительно так, - рассуждает Захария Кек, - то не вызывает сомнений намерение израильтян использовать истребители-бомбардировщики F-35 в качестве средства доставки ядерного оружия, поскольку известно, что в будущем эти машины должны сменить нынешний флот истребителей F-16…». И еще одна важная подробность, которую автор публикации приводит в подтверждение своих выводов. Как выясняется, закупаемая Израилем у США модификация F-35s базируется на основном варианте ударного истребителя F-35A, который США и некоторые их союзники по НАТО планируют вооружить управляемой термоядерной гравитационной бомбой В61-12. Понятно, что Израиль к этой бомбе, являющейся на сегодняшний день, пожалуй, самым мощным разрушительным оружием, доступа не имеет. Кроме того, по мнению ряда западных экспертов, израильтяне вряд ли смогут переоборудовать самолет под собственные ядерные заряды. «Задача изменить внутреннюю проводку и технику самолета столкнется с очень серьезными проблемами, - написал по этому поводу аналитик американского интернет-сайта War Is Boring. – Особенно это касается самолета, имевшего обширные инженерные проблемы, которые были отличительной чертой многолетней программы F-35…». В прошлом подобные аргументы приводились неоднократно, но, как правило, все они оказывались ошибочными. Достаточно вспомнить Пакистан, которому в восьмидесятых годах Соединенные Штаты продали истребитель F-16. Зная, что эта страна владеет ядерным оружием, Америка, невзирая на протесты Индии, пошла на этот шаг, поскольку эксперты заверили Белый дом, что Исламабаду не хватит технического уровня, чтобы переоборудовать F-16 под ядерный «профиль». В Исламабаде с этой задачей справились за два года… Что же касается Израиля, то, по мнению автора, есть все основания полагать, что оборонная промышленность Еврейского Государства уже давно переоборудовала американские F-16 для доставки ядерного оружия и сможет, даже несмотря на значительно большие технические сложности, сделать то же самое и с F-35. Один из способов, с помощью которого Соединенные Штаты могли бы помешать Израилю превратить ультрасовременное детище американского концерна Lockheed Martin в систему доставки ядерного оружия, заключается в запрете на внесение каких бы то ни было изменений в конструкцию и оборудование F-35. Тем более что именно такой подход США используют в отношении Австралии, Великобритании, Японии, Нидерландов, Италии и Норвегии, которые купили этот самолет. Как правило, F-35 поставляется покупателям с условием, что техническое обслуживание самолетов обеспечивается только американскими специалистами.

«Эти правила, - указано в официальном акте передачи союзникам самолета-«невидимки» F-35, - предусматривают защиту взаимосвязанных систем самолета, обеспечивают безопасность чувствительных технологий и обсуждению не подлежат». Исключением из правила стал только… Израиль. В то время, когда любому зарубежному оператору строго запрещено вносить без ведома США изменения в конструкцию самолета, Израилю разрешено устанавливать на F-35 своё программное обеспечение, свои системы вооружения, а также обеспечивать собственное техническое обслуживание. «Поскольку Израиль уже переделывает F-35 под свои системы вооружения, - пишет Захария Кека, - его военно-промышленный комплекс, вне всякого сомнения, сможет обеспечить все необходимое для того, чтобы этот тип боевых самолетов мог доставлять термоядерные гравитационные бомбы собственного производства. Кроме того, сама система крепления противоракет, которыми оснащается боевая часть «обычных» F-35s, способна выдержать и вес ядерной боеголовки…». Подводя итоги, Захария Кека утверждает, что нет оснований полагать, что Израиль не обладает необходимыми техническими возможностями для превращения своих F-35 в эффективное средство доставки ядерного оружия. И даже те, кто в этом сомневаются, вряд ли станут, по мнению автора, оспаривать тот факт, что Израиль очень хотел бы иметь такую возможность. «Если израильская оборонная промышленность сможет справиться с этой задачей и качественно переоборудовать свои F-35, - пишет в завершении Кека, - у Израиля в скором времени появятся десятки ударных ядерных сверхзвуковых ракетоносцев, способных преодолеть противодействие иранских ПВО». И напоследок любопытная деталь, связывающая текст публикации в The National Interest , опубликованный 5 декабря, и встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Государственным секретарем США Майком Помпео, состоявшуюся в Лиссабоне вечером 4 декабря. На встрече обсуждались, главным образом, две темы – иранская угроза и возможности заключения оборонного соглашения между Израилем и США.