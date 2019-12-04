Дутерте отказался идти на второй срок: «Не хочу связывать себя»

"Следующий президент будет из Биколя (один из регионов страны). У вас будет выбор между Сальседой и Франсисом Эскудеро", - цитирует РИА Новости Дутерте.

Франсис Эскудеро - экс-сенатор и губернатор провинции Сорсогон, Джоуи Сальседа - представитель провинции Албай в филиппинской палате представителей.

Дутерте также заявил, что не будет баллотироваться на второй срок: "Я больше не буду баллотироваться. Не хочу связывать себя".