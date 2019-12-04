Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила государственный музей лагеря смерти Освенцим в Польше. Это первый визит канцлера Германии в мемориальный комплекс на месте бывшего нацистского лагеря с 1995 года, передает NEWSru.co.il.

Визит Меркель в Освенцим состоялся накануне Международного дня памяти жертв Холокоста. Меркель приняла приглашение Фонда Освенцим-Биркенау, основанного десять лет назад бывшим главой МИД Польши Владиславом Бартошевским, в прошлом узника этого самого крупного в мире лагеря смерти, где были уничтожены 1,1 миллиона человек.

Лагерь был освобожден советскими солдатами 27 января 1945 года, и именно в этот день мир чтит память жертв Холокоста – по решению ООН.

Меркель стала третьим главой правительства послевоенной Германии, посетившим Освенцим. Ранее это сделали Гельмут Шмидт и Гельмут Коль.