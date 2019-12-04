Чавушоглу: Покупка С-400 — это вынужденная мера

Анкара купила российские ЗРС С-400 не из-за политического выбора, а необходимости, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.

По словам Чавушоглу, Турция изначально обращалась к США и Франции, но они отказали Анкаре в продаже оружия, тогда внимание было обращено к России.

Отвечая на вопрос о конфликте Анкары и Вашингтона из-за C-400, турецкий министр подтвердил, что это был «не политический вопрос или политический выбор», отметив при этом, что Турция не согласна с Россией по ряду вопросов, в том числе по Украине, Грузии и Сирии.

Чавушоглу добавил, что в настоящее время турецкое государство владеет лишь испанской системой «Пэтриот» и нуждается в новых приобретениях. По его словам, если союзники по НАТО не будут продавать свое оружие Анкаре, то она продолжит закупать его у других стран.