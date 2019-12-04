Генпрокуратура направила в суд дело Юниса Сафарова

Уголовное дело в отношении Юниса Сафарова, обвиняемого в совершении целенаправленного и запланированного террористического акта в Гяндже в июле 2018 года, завершено и передано в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников МВД, Службы государственной безопасности и генеральной прокуратуры, завершила уголовное дело Юниса Сафарова, обвиняемого в совершении целенаправленного и запланированного террористического акта, и передала 5 декабря 2019 года в Гянджинский суд по тяжким преступлениям», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно информации, в целом, обвиняемыми по этому делу проходят 12 человек.

«Кроме этого, в настоящее время ведутся поиск еще 11 обвиняемых, объявленных в международный розыск», - подчеркивает Генпрокуратура.