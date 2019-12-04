Бабурин о первой попытке Ельцина развалить СССР

Первый президент России Борис Ельцин предпринял первую попытку ликвидировать СССР весной 1991 года. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил в интервью «Комсомольской правде» бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин.

По его словам, Ельцин выступил с таким предложением в перерыве одного из официальных совещаний, которое проходило в Москве. Однако ни Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахской ССР, ни председатель Верховного совета БССР Николай Дементей идею политика не поддержали.

«Поколебавшись, их поддержал Кравчук! И Ельцин сделал финт ушами — ой, я пошутил. Но за одну ту попытку его надо было арестовать», — описал подробности Бабурин.

Он добавил, что президент СССР Михаил Горбачев знал о состоявшемся разговоре, однако никаких мер не принял. «Если не знал в тот момент, когда это происходило, то узнал очень скоро... Но факт в том, что он приходил на помощь Ельцину всегда, когда тот оказывался на грани катастрофы», — пояснил Бабурин.