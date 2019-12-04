Знаменитый чекист-перебежчик из СССР умер в США

Шеймов был сотрудником Восьмого главного управления КГБ, которое отвечало за безопасность средств связи и создание шрифтов. К 32 годам он достиг звания майора, однако, разочарованный в коммунистическом режиме, решил бежать из страны.

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в своем доме в штате Виргиния в возрасте 73 лет из-за осложнений, вызванных болезнью легких. Смерть наступила 18 октября, ее подтвердила супруга Ольга Шеймова, пишет российское издание Утро.ру.

В 1979 году чекист принял решение сбежать на Запад. Он пришел в посольство США в Польше и попросил вывезти его вместе с женой и пятилетней дочерью. Вступив в контакт с американской разведкой, получил псевдоним «Сапфир». В обмен он обещал передать американским спецслужбам важную информацию, пишет «Труд».

Операцию по бегству Шеймова в мае 1980 года организовал сотрудник ЦРУ Дэвид Ролф. По одной версии, за пределы СССР его вывезли через советско-финскую границу, по другой — через Карпатские горы.

Попав в США, Шеймов в течение года выдавал на допросах секретную информацию. В частности, он утверждал, что КГБ разрабатывало операцию по убийству папы римского Иоанна Павла II. Кроме того, он сдал двух сотрудников Госдепартамента США, работавших на КГБ, а также завербованного советскими спецслужбами «крота» в ЦРУ. Он также рассказал о подслушивающих устройствах в новом здании посольства США в Москве.

Шеймов 15 лет сотрудничал с Агентством национальной безопасности. В 1999 году совместно с бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси и Ролфом создал компанию Invicta Networks, специализирующуюся на технических вопросах безопасности передачи информации.