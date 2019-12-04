Состояние Вагифа Алиева оценили в 385 миллионов долларов
Киевский девелопер Вагиф Алиев занимает 18 место в рейтинге самых богатых людей Украины. Об этом пишет журнал “НВ”, опубликовавший соответствующий ТОП.
В прошлом году Вагиф Алиев занимал 19 место в аналогичном рейтинге “100 самых богатых украинцев”.
В 2019 году эксперты оценили состояние бизнесмена в 385 миллионов долларов, отметив его рост на 30%.
В 2018-м они оценивали состояние Вагифа Алиева в 296 миллионов долларов, а его рост в сравнении с 2017 годом составлял 54%.