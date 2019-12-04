Следствие по делу Гульнары Каримовой завершено

Генеральная прокуратура Узбекистана завершила следствие по новому уголовному делу о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, сообщила пресс-служба ведомства.

В среду дочь Каримовой Иман в своем аккаунте в Instagram сообщила, что власти Узбекистана могут в "пятый раз" продлить срок заключения ее матери. Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию. В августе этого года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.

"В настоящее время следствие по делу окончено, Каримова Г. знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов", - говорится в сообщении.