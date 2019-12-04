В Туркмении поставили спектакль по книгам Бердымухамедова

В Туркмении издали 12-й том речей президента Гурбангулы Бердымухамедова и поставили детский спектакль по нескольким его книгам, сообщает Fergannews со ссылкой на Госинформагентство страны.

В новый сборник вошли речи, которые Бердымухамедов произносил в 2018 году. Книги готовит к печати специальный Архивный фонд президента Туркмении при Главном архивном управлении правительства.

Поставленный же кукольный спектакль под названием «Вечные легенды» состоит из трех легенд, взятых из книг Бердымухамедова «Поклонение матери — преклонение перед святыней», «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути» и «Туркменский алабай». Режиссер Ильяс Дурдыев заявил, что в постановке использовались такие технические новшества, как ультрафиолетовый свет и очень низкий экран (позволяющий расширить площадь действия).

Это не первая театральная постановка на основе книг Бердымухамедова. Президент издал уже несколько десятков книг на самые разные темы, включая ковроткачество, военное дело, лекарственные травы и коневодство.