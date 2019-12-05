Китай ввел санкции в отношении дипломатов США

Правительство Китая ввело ответные ограничительные меры в отношении работающих в стране дипломатов США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В октябре США вели визовые ограничения для китайских политиков за задержание и жестокое обращение с мусульманами в Синьцзяне, где проживают уйгуры и казахи, сообщает «Коммерсант».

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры»,— сказала Чуньин на брифинге.

По ее словам, 4 декабря китайская сторона вызвала представителя посольства США в Китае и уведомила, что с этой же даты были введены эти меры.

Официальный представитель МИД подтвердила, что среди ограничений есть требование к дипломатам США уведомлять МИД Китая о намерении встретиться с сотрудниками региональных властей страны за пять рабочих дней до встречи.