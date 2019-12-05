На дне океана нашли затонувший 105 лет назад немецкий крейсер

Немецкий броненосный крейсер Шарнхорст, затонувший в результате боя 8 декабря 1914 года у Фолклендских островов, обнаружили на дне Атлантического океана, пишет BBC.

Шарнхорст - флагманский корабль Восточно-Азиатской крейсерской эскадры Германии, принимал участие в нападении на военно-морскую базу Порт-Стэнли на Фолклендах. Во время сражения англичане потопили практически все суда противника. Был потоплен и Шарнхорст.

Британский морской археолог Менсон Баунд, участвовавший в поисках крейсера, назвал момент, когда был обнаружен корабль, "незабываемым": "Корабль вышел из мрака внезапно, ощетинившись огромными пушками во все стороны".

Поиски Шарнхорста продолжались около пяти лет. Они были организованы к столетию боя. Немецкий крейсер нашли на глубине 1610 метров. Исследователи не будут поднимать затонувшее судно.