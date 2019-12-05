На Bakutel презентовали тифло- и сурдоверсию фильма «Говорящее письмо»

В рамках 25-й юбилейной Международной выставки «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2019 состоялась церемония презентации фильма. На мероприятии выступил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Общественное объединение инвалидов по зрению подготовили тифло- и сурдоверсию художественного фильма «Говорящее письмо». Целью подготовки этой версии фильма является поддержка созданию равных условий для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха.

Отметив, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий регулярно проводит различные социальные мероприятия, заместитель министра рассказал о важности адаптации художественного фильма «Говорящее письмо» для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха.

По словам Эльмира Велизаде, в связи с тем, что этот фильм повествует о войне, он все еще сохраняет свою актуальность. «Организация данной презентации в рамках выставки Bakutel 2019, которая проходит 3-6 декабря, не является случайностью. Так, именно 3 декабря отмечается как Международный день инвалидов», – сказал замминистра.

Затем прошел показ тифло- и сурдоверсии художественного фильма «Говорящее письмо». В завершение мероприятия диски с фильмом были вручены людям с ограниченными возможностями зрения и слуха.