Стрельба на американской военно-морской базе: есть погибший и раненые обновлено 18:33
В результате стрельбы на базе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, ранения получили одиннадцать человек, нападавший убит.
Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщаются.
На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 гражданских специалистов. На базе находится Национальный музей морской военной авиации — популярный среди туристов.
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В США авиационная база ВМС Pensacola в штате Флорида оцеплена после сообщений о стрельбе, сообщили в ВМС страны.
"Мы в курсе сообщений о возможном стрелке на авиационной базе ВМС Pensacola. Авиационная база ВМС Pensacola оцеплена", - говорится в сообщении ВМС в Twitter.
Шериф округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, подтвердил информацию о стрельбе. Его слова приводит телекомпания CNN. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.