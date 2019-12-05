В результате стрельбы на базе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, ранения получили одиннадцать человек, нападавший убит.

Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщаются.

На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 гражданских специалистов. На базе находится Национальный музей морской военной авиации — популярный среди туристов.