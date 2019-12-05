Азербайджан продолжит сокращать добычу нефти

На VI встрече министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не-членов в Вене было принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти в I квартале 2020 года еще на 500 тысяч баррелей. Тем самым обязательство "ОПЕК плюс" по сокращению ежедневной добычи нефти было доведено до 1,7 млн баррелей. Распределение дополнительных объемов в связи с сокращением добычи осуществлялось пропорционально между странами "ОПЕК плюс".

В целях поддержки процесса регулирования мирового нефтяного рынка Азербайджан также присоединился к новому Соглашению о сокращении добычи в дополнительных объемах. Азербайджан сократит ежедневную добычу нефти с 20 тысяч баррелей еще на 7 тысяч баррелей. Таким образом, Азербайджан, обязательства которого выросли на 27 тысяч баррелей, с января 2020 года должен сохранить суточную добычу в объеме 769 тысяч баррелей.

Выступивший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что решения ”ОПЕК плюс" вносили и вносят свой вклад в балансировку рынка. Мировая экономика, прогнозы развития рынка нефти, а также ряд геополитических факторов показывают, что к 2020 году необходимы меры регулирования: "Обеспечение баланса и устойчивой стабильности на рынке является главной целью нашего сотрудничества. Азербайджан как страна, поддерживающая все инициативы в рамках формата ”ОПЕК плюс", до сих пор заинтересован в участии в этом сотрудничестве. Мы считаем, что как страны "ОПЕК плюс" мы должны и в следующем году продолжать придерживаться наших солидарности и обязательств.”

В своем выступлении министр отметил, что Азербайджан, как и сейчас, перевыполняет свои обязательства по сокращению ежедневной добычи нефти на 20 тысяч баррелей.