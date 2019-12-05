Отныне те, кто выезжает за рубеж на собственной машине, могут пройти через таможенно-пропускной пункт, не ожидая очереди. «Электронная очередь» создает возможности для более удобного и быстрого перехода границы.

Государственный таможенный комитет приступил к внедрению проекта «Электронная очередь», которая обеспечит более быстрый переход пассажиров и транспортных средств через таможенно-пропускные пункты.

Согласно проекту, предлагается три вида услуг.

1) Электронная очередь

2) Быстрый переход (Fast Track)

3) Услуги CİP

Для этого достаточно потратить всего несколько минут и зайти на сайт Государственного таможенного комитета. Для этого надо выбрать подкатегорию «Онлайн-очередь» в категории «Электронные услуги». Во всплывающем окне «Информация о водителе» необходимо отметить паспортный номер путешественника, после чего система автоматически заполнит информацию в последующих графах.

После ввода телефонного номера и получения SMS-оповещения, необходимо в разделе «Информация о транспортном средстве» указать государственный регистрационный номер автомобиля. После этого остальную информацию об автомобиле система заполнит сама. Затем в разделе «Другая информация» необходимо указать название таможенно-пропускного пункта и дату, когда вы хотите пересечь границу.

После успешного завершения регистрации на мобильный телефон пользователя пришлют регистрационный код (BAR CODE).

Получив регистрационный код, пользователь может сделать оплату через любую из электронных систем оплаты, существующих в стране. После этого придет сообщение с подтверждением.

В указанное при регистрации время надо подъехать к таможенно-пропускному пункту. Когда на мобильный телефон придет сообщение «следуйте к воротам», необходимо подъехать к пропускному пункту. На электронном табло, установленном у входной двери, загорится информация о номере автомобиля, после чего, не дожидаясь очереди, можно попасть на таможенную зону.

Встав в очередь на линии таможенного контроля, необходимо предоставить присланный на телефон BAR CODE. После завершения паспортной регистрации, будет обеспечен переход границы.

Если пользователи услуги «Электронная очередь» прибудут на таможнно-пропускной пункт позже указанного времени, то их регистрация будет аннулирована, а переход границы будет осуществлен в режиме живой очереди.