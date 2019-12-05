Сторонники Саргсяна готовят контрудар по Пашиняну

Выдвинутые против Сержа Саргсяна обвинения — «пустой звук». Как сообщают армянские СМИ, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил заместитель председателя бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

В руководстве партии, лидером которой остаётся экс-президент страны Саргсян, вновь указали, что действия правоохранительных органов республики в отношении председателя РПА носят политически мотивированный характер.

По словам Ашотяна, нынешние власти Армении не умеют рассчитывать свои шаги и руководствуются сиюминутными эмоциями. Он также подчеркнул, что Серж Саргсян не признал себя виновным.

Зампред РПА пообещал, что в скором времени партия экс-президента даст «такой контрудар властям, что его последствия будут очень ощутимыми».

«Власти должны понять, что подобное поведение ослабляет их и, увы, Армению», — сказал Ашотян, добавив, что посредством политических преследований, подавляя оппозицию, нынешние власти сужают свои возможности по маневрированию в карабахском вопросе.

Третий президент Армении Серж Саргсян 4 декабря был вызван в Специальную следственную службу республики, где ему предъявили обвинения по п. 1 ч. 3 ст. 179 УК Армении (присвоение или растрата имущества). Экс-глава республики обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. В качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.