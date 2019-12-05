Визит первого лица Германии на территорию бывшего концлагеря посвящен 10-летию создания фонда Аушвиц-Биркенау. Фонд был основан в 2009 году, чтобы заботиться о мемориале, который включает в себя территорию концлагеря и лагеря смерти и сохранившиеся здания, которые находятся сейчас под опекой музея в Освенциме.

Это ее первый визит сюда после вступления в должность 14 лет назад и третий визит главы правящей партии Германии.

В пятницу, 6 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель посетила территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, чтобы почтить память убитых здесь в годы нацизма. Ее сопровождал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

Германия тогда передала фонду 60 миллионов евро в момент создания. Свой вклад внесли Польша, Израиль, Ватикан.

Перед визитом Ангелы Меркель Германия вновь пополнила бюджет фонда 60 миллионами на реставрацию мемориального комплекса.

Нацистский лагерь под именем «Аушвиц» был построен в 1940 году в захваченной Гитлером Польше и предназначен для содержания польских политзаключенных.

С течением времени Аушвиц II- Биркенау с прилегающими заново построенными объектами превратился в одно из главных мест уничтожения евреев и символом Холокоста.

Здесь немецкие нацисты уничтожили около миллиона евреев.

Одними из наибольших групп после них, также убитых здесь, были поляки, синти и ромы (цыгане), а также советские военнопленные.

По требованию Польши, комитет по наследию ЮНЕСКО во время 31-й сессии 27 июня 2007 года принял официальное международное изменение названия остатков Аушвицкого концентрационного лагеря на «Аушвиц-Биркенау». (До этого многие десятилетия при обозначении лагеря смерти использовалось польское название близлежащего города «Освенцим»).

Надо отметить, что концлагеря и лагеря смерти, существовавшие с 1940 по 1945 годы на территории оккупированной Польши, использовались в международных медиа, впрямую или косвенно, как обвинения Польши в создании этих мест уничтожения.

Очень многие средства массовой информации разных стран мира писали о лагерях как о «польских лагерях смерти».

Перед тем, как ЮНЕСКО приняло исторически верное решение, были проведены многочисленные консультации и активная дипломатическая кампания.

В 2013 году, в результате дипломатических усилий польской стороны Международный альянс памяти Холокоста (IHRA) принял рабочую дефиницию «Искажение и отрицание Холокоста», согласно которой использование фразы «польские лагеря» рассматривается как одна из форм искажения истории.

С другой стороны, 27 июня 2017 года этот альянс призвал прекратить использование такого ошибочного кода памяти, как «польские лагеря» или «польские лагеря смерти» в публикациях и публичных выступлениях о том, что нацистская Германия уничтожала евреев на оккупированных территориях Польши во время Второй мировой войны. Эта позиция альянса направлена на противодействие фактам искажения о Холокосте и затуманиванию ответственности Германии в совершении преступлений против человечности.