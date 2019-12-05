И Казахстан пошел на Украину наша корреспонденция
МИД Украины вызвал посла Казахстана Самата Ордабаева для объяснений. Поводом послужило , в котором он сказал, что воссоединение Крыма с Россией не считается аннексией. МИД Казахстана готов дать ответ.
Министерство иностранных дел Казахстана планирует обсудить с внешнеполитическим ведомством Украины заявление его официального представителя Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в четверг сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев. По его словам, МИД Казахстана готовит ответное заявление. Ожидается, что встреча с украинскими дипломатами состоится в ближайшее время.
Накануне официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила: «Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера». Киев возмущен высказыванием Токаева, который, отвечая на вопрос «Немецкой волны», было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, сказал: «Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было. Поскольку у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией».
По мнению украинской стороны, заявление президента Казахстана противоречит сложившимся принципам взаимоотношений двух стран, к которым относится и взаимное признание государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Эти принципы были отражены в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с тех пор Украина им следовала. Кроме того, заявление президента Казахстана противоречит и «международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года».
«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», - цитата МИД Украины. В ведомстве назвали особенно прискорбным то, что заявление, вызвавшее дипломатический скандал, прозвучало накануне совещания министров стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее членами является как Украина, так и Казахстан. Одним из основных принципов, действующих в ОБСЕ и закрепленных Хельсинкскими соглашениями, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств.
Казахстанского посла Самата Ордабаева вызвали в МИД. Сообщается, что состоялся «основательный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях». «По результатам встречи обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой наших двусторонних отношений и сотрудничества», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Означает ли это, что конфликт можно считать исчерпанным? Экс-советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев считает, что никакого обострения между Казахстаном и Украиной не будет. Он отметил, что Токаев, как глава государства, является одним из самых опытных и грамотных дипломатов в мире. Он знает, что говорить и как говорить, и не стоило МИД Украины так болезненно реагировать на его слова о Крыме. По мнению Ертысбаева, Токаев озвучил не официальную позицию Казахстана, а лишь ответил на вопрос журналиста во время интервью. А Нур-Султан воздерживается от официальных заявлений по вопросу Крыма. «Присоединение Крыма поддержали только семь стран. Казахстана в их числе нет и не будет. Потому что позиция Казахстана и при Назарбаеве, и при Токаеве неизменна», - отметил Ертысбаев. Более того, Назарбаев неоднократно предлагал посреднические услуги в переговорах между Москвой и Киевом, и был готов для этого предоставить в Астане площадку.
Впрочем, вопрос касался не столько позиции Казахстана по вопросу Крыма, сколько реакции казахстанской власти на украинские события. Поэтому ответ Токаева следует рассматривать в контексте отсутствия угрозы для Казахстана со стороны России.
Токаев не считает, что Москва, каким-то образом, может дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Он также не считает, что возможен конфликт между Россией и Казахстаном по образцу крымского. После 2014 года вопрос передачи северных территорий Казахстана, преимущественно населенных русскими, России обсуждался как в рядах казахстанских национал-патриотов, так и российских. Поводом стало заявление российского президента, который отметил, что Назарбаев «совершил уникальную вещь – создал государство на территории, на которой государства не было никогда». Назарбаев на этот неоднозначный комплимент ответил возможным выходом из Евразийского союза (ЕАЭС). После чего был запущен процесс поиска тюркской идентичности, перехода с кириллицы на латиницу. На этом фоне началась новая волна эмиграции русскоязычного населения, составляющего лишь 18% от общего количества против 49% - в советское время.
Точка была поставлена в Омске на встрече президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Она составила 7,5 тысяч км. В настоящий момент работы по ее демаркации завершены на 90%. Поэтому Токаев уверенно подтвердил курс Казахстана на добрососедские отношения с Россией, которая является ближайшим партнером и союзником и не опасается каких-либо угроз со стороны Москвы, в том числе на северных границах казахстанского государства.