Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 19:41

МИД Украины вызвал посла Казахстана Самата Ордабаева для объяснений. Поводом послужило , в котором он сказал, что воссоединение Крыма с Россией не считается аннексией. МИД Казахстана готов дать ответ. Министерство иностранных дел Казахстана планирует обсудить с внешнеполитическим ведомством Украины заявление его официального представителя Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в четверг сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев. По его словам, МИД Казахстана готовит ответное заявление. Ожидается, что встреча с украинскими дипломатами состоится в ближайшее время.

Накануне официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила: «Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера». Киев возмущен высказыванием Токаева, который, отвечая на вопрос «Немецкой волны», было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, сказал: «Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было. Поскольку у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией». По мнению украинской стороны, заявление президента Казахстана противоречит сложившимся принципам взаимоотношений двух стран, к которым относится и взаимное признание государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Эти принципы были отражены в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с тех пор Украина им следовала. Кроме того, заявление президента Казахстана противоречит и «международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года». «Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», - цитата МИД Украины. В ведомстве назвали особенно прискорбным то, что заявление, вызвавшее дипломатический скандал, прозвучало накануне совещания министров стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее членами является как Украина, так и Казахстан. Одним из основных принципов, действующих в ОБСЕ и закрепленных Хельсинкскими соглашениями, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

Казахстанского посла Самата Ордабаева вызвали в МИД. Сообщается, что состоялся «основательный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях». «По результатам встречи обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой наших двусторонних отношений и сотрудничества», - отметили во внешнеполитическом ведомстве. Означает ли это, что конфликт можно считать исчерпанным? Экс-советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев считает, что никакого обострения между Казахстаном и Украиной не будет. Он отметил, что Токаев, как глава государства, является одним из самых опытных и грамотных дипломатов в мире. Он знает, что говорить и как говорить, и не стоило МИД Украины так болезненно реагировать на его слова о Крыме. По мнению Ертысбаева, Токаев озвучил не официальную позицию Казахстана, а лишь ответил на вопрос журналиста во время интервью. А Нур-Султан воздерживается от официальных заявлений по вопросу Крыма. «Присоединение Крыма поддержали только семь стран. Казахстана в их числе нет и не будет. Потому что позиция Казахстана и при Назарбаеве, и при Токаеве неизменна», - отметил Ертысбаев. Более того, Назарбаев неоднократно предлагал посреднические услуги в переговорах между Москвой и Киевом, и был готов для этого предоставить в Астане площадку. Впрочем, вопрос касался не столько позиции Казахстана по вопросу Крыма, сколько реакции казахстанской власти на украинские события. Поэтому ответ Токаева следует рассматривать в контексте отсутствия угрозы для Казахстана со стороны России.