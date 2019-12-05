День, когда решится судьба Николы Юрчевича в сборной Азербайджана

АФФА объявила о дате заседания Исполнительного комитета. Оно состоится 13 декабря в административном здании Ассоциации и начнется в 10:00.

В повестку включены 13 вопросов, самым главным из которых является вопрос главного тренера сборной Азербайджана. Никола Юрчевич отчитается о проделанной работе, и будет принято решение, продолжать ли с ним сотрудничество или нет.

Также в повестке следующие пункты:

- информация по поводу строительства на территории стадиона в Гяндже нового тренировочного поля с искусственным покрытием;

- обсуждение работы главных тренеров молодежной и юношеской сборных Азербайджана;

- отчет клубов Премьер-лиги о расходах средств, выделенных УЕФА на развитие детского футбола;

- обсуждение дополнений и изменений в вопросе лицензирования клубов;

- информация о подготовке Баку к матчам Евро-2020;

- учреждение приза Fair Play;

- обсуждение подготовки «Этического кодекса азербайджанского футбола»;

- выделение пенсий ветеранам согласно уставу Фонда футбольных ветеранов АФФА;

- информация о книге «Элитные тренировки»;

- подготовка предложений о дополнениях и изменениях в устав АФФА;

- обсуждение ситуации в футбольном клубе «Габала»;

- определение даты следующей Конференции АФФА.