День, когда решится судьба Николы Юрчевича в сборной Азербайджана
АФФА объявила о дате заседания Исполнительного комитета. Оно состоится 13 декабря в административном здании Ассоциации и начнется в 10:00.
В повестку включены 13 вопросов, самым главным из которых является вопрос главного тренера сборной Азербайджана. Никола Юрчевич отчитается о проделанной работе, и будет принято решение, продолжать ли с ним сотрудничество или нет.
Также в повестке следующие пункты:
- информация по поводу строительства на территории стадиона в Гяндже нового тренировочного поля с искусственным покрытием;
- обсуждение работы главных тренеров молодежной и юношеской сборных Азербайджана;
- отчет клубов Премьер-лиги о расходах средств, выделенных УЕФА на развитие детского футбола;
- обсуждение дополнений и изменений в вопросе лицензирования клубов;
- информация о подготовке Баку к матчам Евро-2020;
- учреждение приза Fair Play;
- обсуждение подготовки «Этического кодекса азербайджанского футбола»;
- выделение пенсий ветеранам согласно уставу Фонда футбольных ветеранов АФФА;
- информация о книге «Элитные тренировки»;
- подготовка предложений о дополнениях и изменениях в устав АФФА;
- обсуждение ситуации в футбольном клубе «Габала»;
- определение даты следующей Конференции АФФА.