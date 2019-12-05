6 декабря в Баку в ходе форума, организованного Caspian European Club, с участием председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) генерал-лейтенанта таможенной службы Сафара Мехтиева, были обсуждены вопросы расширения диалога таможенных структур и бизнеса в Азербайджане, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В своем выступлении главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев рассказал о сотрудничестве представляемой им организации с таможенными органами, и заявил, что носящие постоянный характер эти встречи создают условия для конструктивного диалога между сотрудниками ГТК и бизнесменами, эффективного сотрудничества в сфере улучшения бизнес-среды и упрощения и ускорения международной торговли.

Выступая на бизнес-форуме, генерал-лейтенант Сафар Мехтиев рассказал о проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформах в таможенной системе, целях облегчения торговли, упрощения таможенных процедур, обеспечения прозрачности, гражданского удовлетворения и устранения теневой экономики. Председатель комитета рассказал о проделанной работе по выполнению поставленных целей, реализуемых проектах, применяемых новшествах и проинформировал участников форума о будущих целях.

Рассказывая о проектах, осуществляемых в таможенной сфере в рамках реформ, проводимых главой государства, Сафар Мехтиев сказал, что пропускная система «Зеленый коридор» сыграла важную роль в улучшении предпринимательской среды, обеспечении прозрачности и повышении экспортного потенциала страны, способствовала ускоренному и беспрепятственному проведению экспортно-импортных операций, упрощению торговли, обеспечению безопасности в цепочке поставок и торговли, снижению до минимума контактов между гражданами и чиновниками и способствовала приобретению новых надежных партнеров.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев заявил, что к концу текущего года объем товарооборота посредством «Зеленого коридора» достигнет семи миллиардов долларов.

По его словам, ожидается, что в 2020 году объем данного показателя увеличится еще больше.

Согласно предоставленным председателем ТГК данным, примерно четверть всего импорта и чуть больше четверти всего экспорта приходится на участников «Зеленого коридора».

Глава ГТК сказал, что внедрение на погранично-переходных пунктах новых средств технического контроля, широкое применение информационных технологий и осуществление инновативных проектов в 2019 году в три раза снизило время перехода границы.

Сафар Мехтиев также рассказал о прогрессе, достигнутом в ликвидации теневой экономики за счет создания общей платформы рисков, создания надлежащей системы бухгалтерского учета и усиления финансового контроля за счет использования системы управления рисками. Все это позволило дополнительно перечислить в бюджет 2 миллиарда манатов.

Председатель ГТК также проинформировал участников форума о проводимой работе по борьбе с контрабандой. Сафар Мехтиев рассказал участникам мероприятия о выявлении большого количества контрабандных товаров, изъятии из незаконного оборота более 2 тонн наркотиков, а также об усовершенствовании института торговых представителей и мероприятиях по борьбе с коррупцией.