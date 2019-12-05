Скончался депутат Евда Абрамов
Скончался депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов. Об этом haqqin.az сообщили родственники покойного.
Напомним, что народный избранник некоторое время назад получал лечение в Центральной клинической больнице.
Прощание с депутатом пройдет в Доме культуры Губы с 12 до 13 часов 8 декабря.
Отметим, что депутат Евда Абрамов был избран от 53-го Куба-Кусарского избирательного округа. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии по правам человека в Милли Меджлисе, членом рабочих групп по межпарламентским отношениям Азербайджан — Аргентина, Азербайджан — Куба и Азербайджан — Россия и Руководителем рабочей группы по межпарламентским отношениям Азербайджан — Израиль.