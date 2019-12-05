Премьер-лига: «Кешля» отняла очки у «Карабаха» и занимает 2-е место видео
Сегодня матчем «Карабах» - «Кешля» стартовал 14-й тур чемпионата Азербайджана по футболу.
Эти команды занимали 1-е и 2-е места в турнирной таблице. Игра лидеров, проходившая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась со счетом 2:2.
Дани Кинтана на 4-й минуте открыл счет в матче. «Карабах» пропустил на 40-й минуте после автогола Гаджиаги Гаджилы. Но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу чемпиона – на 45-й минуте отличился Махир Эмрели. Однако уже в начале второго тайма «Кешля» вновь восстановила равновесие благодаря голу Турала Байрамлы, забитому спустя две минуты после старта второй половины встречи.
Остальные три матча тура состоятся 8 декабря: «Зиря» - «Сабаил» (15:00), «Сумгаит» - «Габала» (15:00), «Сабах» - «Нефтчи» (17:00). На этом азербайджанская Премьер-лига уйдет на перерыв и вернется в начале февраля.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 31 очко (14 матчей)
2. «Кешля» - 23 (14)
3. «Нефтчи» - 22 (13)
4. «Сумгаит» - 17 (13)
5. «Зиря» - 14 (13)
6. «Сабах» - 13 (13)
7. «Габала» - 12 (13)
8. «Сабаил» - 12 (13).