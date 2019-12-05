Эти команды занимали 1-е и 2-е места в турнирной таблице. Игра лидеров, проходившая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась со счетом 2:2.

Дани Кинтана на 4-й минуте открыл счет в матче. «Карабах» пропустил на 40-й минуте после автогола Гаджиаги Гаджилы. Но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу чемпиона – на 45-й минуте отличился Махир Эмрели. Однако уже в начале второго тайма «Кешля» вновь восстановила равновесие благодаря голу Турала Байрамлы, забитому спустя две минуты после старта второй половины встречи.

Остальные три матча тура состоятся 8 декабря: «Зиря» - «Сабаил» (15:00), «Сумгаит» - «Габала» (15:00), «Сабах» - «Нефтчи» (17:00). На этом азербайджанская Премьер-лига уйдет на перерыв и вернется в начале февраля.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 31 очко (14 матчей)

2. «Кешля» - 23 (14)

3. «Нефтчи» - 22 (13)

4. «Сумгаит» - 17 (13)

5. «Зиря» - 14 (13)

6. «Сабах» - 13 (13)

7. «Габала» - 12 (13)

8. «Сабаил» - 12 (13).