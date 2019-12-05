Государственное агентство жилищного строительства присоединилось к инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем поэта Насими и провело акцию по посадке деревьев.

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве, акция прошла в Сураханском районе в поселке Говсан, вокруг второго проекта Агентства – Говсанского жилого комплекса.

В ходе акции свыше двухсот сотрудников Госагентства и ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства посадили 6 тысяч эльдарских сосен, елей и различных фруктовых деревьев, осуществлен уход за растениями на территории, очищена территория зеленых насаждений и проведены работы по благоустройству.

Экологическую политику, проводимую общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжают президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, уделяется постоянное внимание охране окружающей среды, озеленению, жизни населения в здоровой экологической среде.

Реализация такой инициативы не только способствует увековечению памяти великого поэта, но и призывает граждан страны, особенно молодое поколение, работать вместе для улучшения экологической обстановки, защиты окружающей среды и увеличения озеленения.