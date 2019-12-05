Евросоюз о «выборах» в оккупированном Карабахе

Европейский Союз (ЕС) не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ответе Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на вопрос, озвученный членом Европарламента от Болгарии Илхана Кючюка по поводу так называемых «выборов», проведенных на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в сентябре этого года.