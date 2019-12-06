Министр обороны Турции: «Мы остались одни в борьбе с терроризмом»

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил НАТО в том, что альянс оставил его страну один на один в борьбе с террористами.

«В конце концов никакого соглашения (по поддержке борьбы Турции с террористами YPGPKK) достигнуто не было. Мы остались одни в борьбе с терроризмом. Некоторые круги пытаются трактовать шаги, которые мы предприняли для нашей национальной безопасности, как игнорирование НАТО. Конечно, эти утверждения не соответствуют фактам», - цитирует Акара агентство Anadolu.

Он добавил, что Турция продолжает "эффективно выполнять" свои обязательства перед НАТО, имея вторую по силе армию в альянсе и выделяя 1,9% от ВВП на оборону.