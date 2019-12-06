В Украине готовят марш на Крым

Организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым. Об этом сообщил ее лидер Рефат Чубаров, передает Интерфакс-Украина.

Активисты выступили с инициативой подготовить международную акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», рассказал Чубаров на пресс-конференции в Киеве. Формой проведения такой акции будет пешее шествие с материковой Украины на Крымский полуостров. «На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — заявил Чубаров.

Дата шествия будет определена позже.

Цель акции — помочь ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным структурам осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.