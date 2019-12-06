Эльнур Мамедов, отдел экономики 6 декабря 2019, 23:03

Глобальный рынок переживает не самые легкие дни, о чем трубят все СМИ мира. Особенно это четко проявляется на энергетическом рынке, где до этого превалировала нефть, борьба за которую нередко приводила к масштабным войнам. Нефть свою актуальность не теряет и сегодня, но, похоже, ее все больше вытесняет с рынка газ. И то, что происходит сегодня на региональном газовом рынке, не только ясно это демонстрирует, но и показывает масштабы и темпы разрастания этой борьбы.

В самый разгар церемонии соединения двух крупных газопроводов – TANAP и ТАР, являющихся составными частями гигантского Южного газового коридора, предназначенного для доставки азербайджанского газа в Европу, ее покинула греческая делегация. Газ Греции нужен, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в довольно жесткой и справедливой форме заявил о решимости Анкары продолжать разработку газовых залежей, расположенных, как считают в Греции и Евросоюзе в целом, в исключительной экономической зоне Кипра. В рамках церемонии Эрдоган также объявил, что 8 января состоится пуск «Турецкого потока», одна из двух ветвей которого также должна быть проложена в Европу. А теперь призадумаемся. У кипрского газа конечный маршрут – Европа. К нему, по всей вероятности, подсоединится и израильский газ, Еврокомиссия ведет усиленные переговоры и с Туркменистаном. Вот сколько газа ждут своей очереди на европейский рынок только в южном направлении. А тут еще Россия строит, преодолевая сопротивления США и их сторонников в Европе, «Северный поток 2». Но и это еще не все. Особенно обостряет и без того острую конкуренцию на еврорынке сжиженный газ (СПГ), поставки которого наращивают с каждым годом США. Мы еще не говорим о растущей доле альтернативных источников энергии. Конечно, все стремятся продать свой газ, а потребность в газе европейского рынка велика. Поэтому сюда и устремились газопроводы, общая мощность которых составляет сотни миллиардов кубометров в год. Но этот рынок тоже имеет предел. Так, российский "Газпром", поставляющий в Европу трубопроводный газ, уже уступает часть европейского рынка СПГ. По итогам первой половины текущего года российский монополист поставил на этот рынок 96,2 млрд кубометров газа, что на 5% (на 5,1 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом та же Россия, а также Катар, Нигерия и США увеличили поставки СПГ в Европу. Особенно возросли поставки США - с 500 млн до 7,6 млрд кубометров. Кстати, европейские поставщики газа - Британия и Голландия - тоже сократили поставки. И только Норвегия незначительно (на 0,5%) увеличила поставки газа (включая СПГ).