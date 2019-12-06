Кульминация газовых войн: как сложится судьба азербайджанского газа? наш комментарий
Глобальный рынок переживает не самые легкие дни, о чем трубят все СМИ мира. Особенно это четко проявляется на энергетическом рынке, где до этого превалировала нефть, борьба за которую нередко приводила к масштабным войнам. Нефть свою актуальность не теряет и сегодня, но, похоже, ее все больше вытесняет с рынка газ. И то, что происходит сегодня на региональном газовом рынке, не только ясно это демонстрирует, но и показывает масштабы и темпы разрастания этой борьбы.
В самый разгар церемонии соединения двух крупных газопроводов – TANAP и ТАР, являющихся составными частями гигантского Южного газового коридора, предназначенного для доставки азербайджанского газа в Европу, ее покинула греческая делегация. Газ Греции нужен, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в довольно жесткой и справедливой форме заявил о решимости Анкары продолжать разработку газовых залежей, расположенных, как считают в Греции и Евросоюзе в целом, в исключительной экономической зоне Кипра. В рамках церемонии Эрдоган также объявил, что 8 января состоится пуск «Турецкого потока», одна из двух ветвей которого также должна быть проложена в Европу.
А теперь призадумаемся. У кипрского газа конечный маршрут – Европа. К нему, по всей вероятности, подсоединится и израильский газ, Еврокомиссия ведет усиленные переговоры и с Туркменистаном. Вот сколько газа ждут своей очереди на европейский рынок только в южном направлении. А тут еще Россия строит, преодолевая сопротивления США и их сторонников в Европе, «Северный поток 2». Но и это еще не все. Особенно обостряет и без того острую конкуренцию на еврорынке сжиженный газ (СПГ), поставки которого наращивают с каждым годом США. Мы еще не говорим о растущей доле альтернативных источников энергии.
Конечно, все стремятся продать свой газ, а потребность в газе европейского рынка велика. Поэтому сюда и устремились газопроводы, общая мощность которых составляет сотни миллиардов кубометров в год. Но этот рынок тоже имеет предел. Так, российский "Газпром", поставляющий в Европу трубопроводный газ, уже уступает часть европейского рынка СПГ. По итогам первой половины текущего года российский монополист поставил на этот рынок 96,2 млрд кубометров газа, что на 5% (на 5,1 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом та же Россия, а также Катар, Нигерия и США увеличили поставки СПГ в Европу. Особенно возросли поставки США - с 500 млн до 7,6 млрд кубометров. Кстати, европейские поставщики газа - Британия и Голландия - тоже сократили поставки. И только Норвегия незначительно (на 0,5%) увеличила поставки газа (включая СПГ).
Такая конкуренция приводит к снижению цен на газ, сегодня она уже держится на минимальном за последние годы уровне. В третьем квартале средняя цена тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара. Что будет завтра, сказать трудно. Но уже по тону европейских потребителей видно, что они этим обязательно воспользуются, хотя это наблюдается уже сегодня. Кто бы мог подумать, что остро нуждающаяся в газе Болгария, добьется ликвидации газового проекта «Южный поток», в который Москва угрохала миллиарды долларов. А сегодня она задерживает строительство «Турецкого потока», о чем открыто сказал недавно президент РФ Владимир Путин. И это только на Юге, а на Севере Европы изо всех сил стараются помешать прокладке «Северного потока» сразу несколько стран.
Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) тоже неутешительны - объем торговли СПГ к концу 2020-х годов обойдет продажи трубопроводного газа. А по поставкам на дальние расстояния это произойдет уже к концу 2020 года. В целом же главным драйвером роста показателя по СПГ будут развивающиеся страны Азии. К тому же МЭА отмечает, что рост объемов спотового рынка ускорит переход к формированию цен на СПГ по рыночному принципу и уход от привязки контрактов к цене на нефть. В базовом сценарии доля контрактов в Азии, привязанных исключительно к нефти, с нынешних 80% упадет ниже 20% в 2040 году.
Итак, трубопроводный газ частично уступил рыночную долю сжиженному. И хотя никто не отрицает, что СПГ является основным источником избытка газа в Европе и Азии в этом году, все еще нет единого мнения относительно того, как долго продлится этот переизбыток и как он будет влиять на спотовые цены в последующие два года. А центральным звеном на европейских и азиатских газовых рынках являются долгосрочные контракты. И преобладание долгосрочных контрактов в мировой торговле ведет к тому, что они влияют на спотовые цены. Несколько успокаивает, что азербайджанский газ будет поставляться в Европу на основании долгосрочных контрактов. Но как сложится его судьба в условиях газовой войны в далекой Европе, покажет время.