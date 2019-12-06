Грузия выдала России сбежавших депутатов

Министерство юстиции Грузии подтверждает информацию об экстрадиции в Россию находившихся в международном розыске братьев Глушковых - нижегородских депутатов, которых обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, передает Интерфакс.

Владимира и Александра Глушковых, разыскиваемых РФ по линии Интерпола, выдали России накануне, 5 декабря, сообщили журналистам в пятницу в Минюсте. В ведомстве отметили, что экстрадиция была осуществлена на основании указов министра юстиции Грузии Теи Цулукиани от 14 и 17 сентября с полным соблюдением всех необходимых процедур и стандартов европейской Конвенции прав человека.

Между тем, как заявила журналистам в пятницу адвокат Глушковых Лали Апциаури, ее подзащитные просили политическое убежище в Грузии, однако все три судебные инстанции приняли решение, что Глушковы должны быть экстрадированы.

Адвокат при этом считает, что дело против Глушковых в России было сфабриковано и они не виновны. По мнению Апциаури, братья Глушковы являются жертвами политического преследования.

Она выразила опасение, что в России братья Глушковы могут подвергнуться нечеловеческому обращению и их жизням и здоровью может угрожать опасность.

Братья Глушковы были задержаны в Грузии в августе 2018 года. Позже они были освобождены под залог.