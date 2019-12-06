Болезнь, которую давно, казалось, укротили, привела к смерти 62 человек в стране, где численность населения всего 200 тысяч. Около четырех тысяч человек заражены, но общее число может оказаться больше: инкубационный период, то есть время от заражения до проявления болезни, занимает от одной до двух недель. Для сравнения, в многомиллионных Соединенных Штатах среднее число заболевших в год – около двухсот человек. Четыре тысячи человек – это десятая часть всех заболевших корью в мире за минувший год.

Болезнь преимущественно поражает детей, и среди умерших в Самоа – 54 ребенка в возрасте четырех лет и младше. Эпидемия стала возможной из-за того, что многие люди отказались от вакцинирования детей: в минувшем году умерли два ребенка, чью смерть приписали прививкам. Причины гибели потом оказались совсем другими, но страх в обществе сделал свое дело. На момент возникновения эпидемии вакцинированы были меньше 30% населения. В социальных сетях по-прежнему популярны слухи, что заболевание распространяется вакцинацией, а лечиться нужно витаминами. Многие самоанцы больше доверяют знахарям, чем врачам.

Власти предпринимают все меры, чтобы остановить эпидемию. Не работают детские учреждения. Перекрыты все дороги для частного транспорта, на 5-6 декабря остановлена работа почти всех государственных учреждений и частных предприятий. Специальные группы осуществляют обход домов, осуществляя вакцинацию. На острова приехали со своим оборудованием и медикаментами бригады из Новой Зеландии, больше ста тысяч вакцин выделил для Самоа Детский фонд ЮНИСЕФ при ООН. Население просят над теми домами, где еще не произведена прививка, поднимать красные флаги. Но вакцина тоже действует не сразу, а через 10-14 дней после укола, поэтому число жертв скорее всего будет еще некоторое время расти.

Между тем корь поражает не только страны с низким уровнем вакцинации. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболевания корью в Европе в 2018 году утроилось по сравнению с 2017 годом, причем лидером в этом печальном рейтинге оказалась Украина. Среди стран Азии в январе вспышка кори была зафиксирована на Филиппинах, где погибли около 70 детей, в Африке – на Мадагаскаре, там умерли около трехсот.

Обычно прививка от кори делается детям два раза в жизни: в год и шесть лет. Германия установила штраф тем родителям, которые не вакцинируют своих детей, размером в 2500 евро. Большинство заболевших корью выздоравливают, но по статистике Всемирной организации здравоохранения, из тысячи заболевших один умирает, один заболевает энцефалитом, а пятьдесят получают тяжелые осложнения на всю жизнь. Самоа нужно сочувствовать и помогать, но не забывать и о безопасности собственных детей.