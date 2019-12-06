Отдел международной политики 6 декабря 2019, 23:41

Все, что происходит в Украине после выборов президента и Верховной Рады, привлекает по-прежнему пристальное внимание не только украинской общественности, но и политиков, и мировых медиа. Фокусируются на анализе событий у соседей польские издания. Известная своими либеральным позициями Gazeta Wyborcza, постоянно критикующая власти Варшавы, опубликовала статью, в которой анализируется ситуация в Украине. «Медовый месяц в политике для президента Зеленского, несомненно, закончился. Сейчас он стоит перед основательным выбором, который определит будущее и его, и Украины», - пишется в статье.

«На первый взгляд, дело выглядит как что-то весьма опасное. Надеюсь, что Украина останется государством, в котором органы общественного порядка и судебная система будут соблюдать право. И в котором нет места репрессиям, политически обусловленным. Каждая попытка запугивания лидеров оппозиции будет поводом для беспокойства в Европе. Прошу мне поверить, знаю, о чем говорю, потому что имею собственный опыт в таких делах», - цитирует газета экс-руководителя Совета Европы Дональда Туска. Далее издание пишет, что Украина под властью Зеленского оказалась в глубоком политическом кризисе. Одним из самых ярких фактов этого — опубликование прослушки из кабинета директора Государственной службы расследований Романа Трубы. На записях ясно зафиксировано, что расследование деятельности бывшего главы государства Петра Порошенко лично контролируются руководителем офиса президента Андреем Богданом. Спецслужба также получает указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки, того, которого в телефонном разговоре с президентом США Трампом Зеленский назвал «стопроцентно своим человеком». Ситуация, по мнению газеты, действительно усложняется тем, что в реальности Госслужбой расследований руководит бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов. Он тоже сбежал в Россию в 2014 году, следом за своим шефом, и вернулся в Киев с приходом к власти Зеленского.

«Портнов публично заявляет, что хочет лично отомстить Порошенко. Таким образом, он отрабатывает «гостеприимство», которое давал ему Кремль на протяжении пяти лет. Он знает, что Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, и, если официально хочет посадить экс-президента за коррупцию, то по факту — за защиту Украины от российской агрессии» - пишется в статье. Авторы ее утверждают, что Портнов и команда Зеленского, которая его поддерживает, перенесли гибридную войну с Россией в структуры украинского государства. «Они используют лозунг «борьбы с коррупцией». Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве. Суть сценария - Порошенко и его «партия войны», которые пришли к власти в результате «военного переворота» во время революции на Майдане, ответственны за вспыхнувшую в 2014 году войну» - так утверждает Wyborcza. Газета продолжает развивать свой анализ: цель Зеленского и его команды — вернуть власть к «модели Януковича»: «На волне огромной общественной поддержки новая украинская власть хочет осуществить (дословно) «революцию назад». В действительности, речь идет об уничтожении перемен, которые произошли после Майдана». Польское издание напоминает про репрессии, которые уже коснулись бывшего начальника управления материального обеспечения Минобороны Сергея Марченко, которого Госслужба расследований обвинила в закупке некачественных бронежилетов.