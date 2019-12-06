Центр общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана, Азербайджанский медицинский университет и Государственная академия физкультуры и спорта Азербайджана 6 декабря совместно организовали марш на Приморском бульваре под лозунгом «Будь в движении!» Целью мероприятия было призвать население отказаться от физической пассивности, которая является основным фактором риска для многих заболеваний, и вести активный образ жизни.

В мероприятии приняли участие спортсмены, медицинские волонтеры и студенты. Лозунгами «Двигайся!», «Откажись от табака!», «Нормально питайся!» участники акции провели пропаганду отказа от сигарет и алкоголя. Было заявлено, что постоянная физическая активность, предотвращает такие заболевания, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака, ожирение, депрессию и ломкость костей.

«Ради здоровья физическая активность должна стать привычкой, ежедневно на физическую активность необходимо уделять 60 минут. На короткие расстояния идти пешком, подниматься и спускаться по лестницам и проводить меньше времени перед компьютером и телевизором», - обращались участники акции к молодежи на бульваре.

На всей дистанции марша участники акции раздавали отдыхающим на бульваре просветительные брошюры, подготовленные Центром общественного здравоохранения и реформ Минздрава, и представили занимательные виды спорта и физической активности.

Было отмечено, что Центр постоянно пропагандирует здоровый образ жизни среди населения. Людям предлагается изменить свой образ жизни.