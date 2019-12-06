Комитет Сената США обсудит законопроект о признании России спонсором терроризма

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря обсудит законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте комитета, передает ТАСС.

Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией в Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями".

После возможного голосования в комитете законопроект будет рассматриваться уже Сенатом полного состава.

Решение о том, "соответствует ли Российская Федерация критериям признания ее страной - спонсором терроризма" руководитель Госдепартамента должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта. В тот же срок госсекретарь должен представить Конгрессу решение о том, "соответствуют ли критериям признания иностранными террористическими организациями вооруженные формирования, физически присутствующие в Донбассе (Украина) и находящиеся под контролем или получающие помощь Российской Федерации, либо вооруженные формирования, связанные или контролируемые "Донецкой народной республикой" или "Луганской народной республикой".

В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран - спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут подпасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.