Жители районов, прилегающих к базе ВВС США Патрик в штате Флорида, были эвакуированы из-за сообщений о заложенной на ее территории бомбе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении командования 45-го космического крыла американских ВВС.

"Сообщается об угрозе взрыва бомбы на базе ВВС США Патрик во Флориде. В прилегающих зонах из соображений безопасности проведена эвакуация. Сотрудники служб безопасности, Минобороны и пожарной службы занимаются расследованием обстоятельств на месте", - говорится в сообщении.