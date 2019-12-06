Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польши 01:38

Прибалтийские страны не только не исключают, а буквально не сомневаются в надвигающейся военной агрессии России против них. А потому все три бывшие советские прибалтийские республики форсировано модернизируют военную технику и отрабатывают забытую за более чем полвека уникальную тактику своих «лесных братьев». Как известно, хотя Cталину в свое время удалось молниеносно оккупировать Прибалтику, справиться с местными партизанами, так называемыми «лесными братьями», он не мог. «Лесные братья» аж до 1978 года нападали на военные объекты, отстреливали сотрудников НКВД, МГБ, КГБ, милиции и советского партактива. Уничтожить это движение советские спецорганы смогли только к середине брежневских времен.

Полную поддержку усилению стран Прибалтики со стороны НАТО оказывает президент США Дональд Трамп. Ему удалось привлечь к этому процессу даже президента Турции, с которым у хозяина Белого дома не самые лучшие отношения и который вовсе не хочет ссориться с Россией. В Конгрессе особую военную поддержку балтийских стран лоббирует известный конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс, сопредседатель и основатель Балтийского кокуса в нижней палате Конгресса и член Парламентской ассамблеи НАТО, этнический литовец Джон Шимкус. Шимкус на протяжении многих лет поддерживал вступление в НАТО стран Балтии, заявляя, что наличие войск альянса на ротационной основе в Прибалтике и Польше послужит защитой от вмешательства стран, которые хотели бы дестабилизировать этот регион. «Не думаю, что свободный мир, особенно после Украины, будет терпеть захват территории вооруженным путем», - сказал американский конгрессмен «Голосу Америки».

Всплеск волнения в Литве, Латвии и Эстонии по поводу возможной агрессии России возник, когда выяснилось, что при желании российской армии не составит труда, как и в 1940 году, очень быстро занять Прибалтику. Ни в одной из стран региона нет ни истребительной авиации, ни противовоздушных систем подобно израильскому «Железному куполу», который, кстати, есть у Азербайджана. А вот российские ПВО покрывают все Прибалтику и даже часть Балтийского моря. И в случае чего, утверждают российские военные специалисты, российские военно-космические силы могут создать над Латвией, Литвой и Эстонией беспилотную зону и в критический момент Прибалтика не получит поддержки НАТО ни с воздуха, ни с моря. Литовский военный эксперт Эгидиюс Папечкис в интервью haqqin.az подтвердил, что Прибалтика не владеет истребительной авиацией и не имеет высокотехнологичной ПВО. «Еще при подготовке программы по вступлению в НАТО нам предложили пока такой дорогой компонент не создавать. Сразу же после вступления в альянс началась миссия Воздушной полиции, в которой ротируются истребители из других стран блока. До этого в Литве при помощи партнеров создали общую региональную сеть воздушного наблюдения. В то же время, когда Россия создала на наших границах мощную группировку в рамках учения Запад-2017, НАТО быстро перебросил авиационные силы в три страны Балтии. В свою очередь Латвия, Литва и Эстония внесли свой важный вклад в усилении минно-тральных сил НАТО, так как в этом в регионе у альянса была потребность в таких частях», - поделился Папечкис о новых возможностях Прибалтики в плане безопасности.

Как отметил эксперт, у прибалтийских военных сегодня есть войсковое противовоздушное оружие - переносные зенитные системы «Стингер», польские «Громы» и шведские RBS-70. «А еще мы заказали и ждем NASAMS— передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Хотя это и дорогая система - одна ракета стоит два миллиона долларов, но это очень эффективное оружие», - уточнил Папечкис. При надобности, считает литовский военный, НАТО может перебросить в Литву и комплексы «Пэтриот» из других стран, как это было до 2017 года, когда эти системы перебросили в Турцию. В альянсе существует отличная, проверенная еще в 1970-х годах система распределения ресурсов, что при общем огромном бюджете стран блока дает еще больший эффект. «Да и сама Литва довела свой военный бюджет до 2% ВВП, или 1 млрд евро, что для такого маленького государства является огромной суммой», - подчеркнул эксперт. Наряду с устранением пробелов в военно-технической области прагматичные прибалты создают современные модернизированные части «лесных братьев» - Добровольческие силы охраны края и Союз стрелков. Союз стрелков существовал еще сто лет назад и действовал в 1919 году. Организация вырастила общество в духе сопротивления и заложила основу партизанской войне в 1941 и 1944 годах. Подготовка в обеих организациях такая же, как в регулярной армии. Добровольческие силы охраны края - это интегрированные в сухопутные войска добровольцы, частичная военная служба.

«Главным достоинством и преимуществом сил территориальной обороны Литвы является их добровольная основа. При этом установилась хорошая практика взаимодействия Добровольческих сил и Союза стрелков. Если первые де-факто являются непостоянной добровольной военной профессиональной службой, то Союз стрелков имеет сильные традиции и общественный дух, для стрелков не имеется ограничений по возрасту, они несут добровольную службу, которая не оплачивается денежным вознаграждением. Такая система территориальной обороны дает возможность каждому гражданину добровольно осуществить свое конституционные право и свое обязательство защищать государство, что наилучшим образом соответствует потребностям коллективной обороны в составе НАТО», - объяснил эксперт, добавив, что добровольческие силы и в мирное время являются военными и получают зарплату, а стрелки только во время войны переходят в подчинение главнокомандующему армии. То есть эти две структуры могут быть как в составе регулярной армии, так и «лесными братьями». «То есть Литва создает небольшую, но очень злую и боеспособную армию, с которой придется считаться любой внешней угрозе», - предупредил Папечкис, утверждая, что в прибалтийских странах военное вторжения со стороны РФ считают вполне реальным и предпринимают все необходимые превентивные меры. «Достаточно проанализировать грузино-российскую войну 2008 года и события в Донбассе, чтобы трезво оценить все риски и угрозы в отношении Польши и Прибалтики. Война в Грузии показала, что у Москвы нет намерения аннексии и реставрации Российской империи, однако она настроена на проведение коротких военных операций в отношении неугодной ей страны с намерением разрушить политическую систему и выбить эту страны с избранной политической орбиты. После 2014 года нельзя доверять международным договорам о безопасности мультитерриториальных стран с Россией. Как известно, все обещания в договоре по безопасности и суверенитете Украины были полностью нарушены. К этому надо добавить активную гонку вооружений в РФ и агрессивную риторику ее официальных лиц и общественных деятелей. В нынешней ситуации просто быть членом НАТО не дает оснований полагать, что не произойдет вторжения или внешняя сила не создаст на территории страны военный конфликт или долговременный политический кризис. В арсенале у южного соседа ноу-хау в виде гибридной войны типа «их там нет» с задействованием ополченцев из числа местных граждан. Ведь официально в Донбассе нет российских военных. И такая ситуация диктует Литве и ее прибалтийским соседям увеличивать военный потенциал и активно взаимодействовать со странами НАТО», - уверен он. Папечкис отметил также, что в Литве нет беспокойства, что альянс может оставить Прибалтику без поддержки ради того, чтобы не разразилась третья мировая война. Да, у НАТО есть внутренние проблемы, но эти проблемы решаемы. «В блоке много стран и много интересов, но в том и сила НАТО, что организация может находить общие интересы и компромиссы, - считает эксперт. - И Литва также участвует в решении проблем НАТО, в частности президент Гитанас Науседа задействован в переговорах по устранению противоречий между Турцией и другими членами альянса». Военный эксперт считает, что нет никаких признаков того, что Турция выйдет из НАТО. Наоборот, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган согласился с предложением Дональда Трампа принять участие в усиление безопасности Польши и Прибалтики, сказал он. По его мнению, не будь Литва членом НАТО, Вильнюс был бы под постоянным политическим нажимом со стороны Москвы, что негативно отражалось бы на политической и экономической стабильности страны. И нет никаких гарантий полагать, что Россия не решилась бы на военные действия против Литвы.