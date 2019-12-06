Правоохранительными органами Азербайджана установлены личности людей, которые в прошлом месяце в Баку, представляясь жителями Еревана проигрывали в автомобиле армянские песни, сообщает İTV. Затем эти видеокадры распространялись в соцсетях с целью дискредитации служб безопасности Азербайджана. "Вот как армяне гуляют в Баку", - подтрунивали обвиненные в хулиганстве задержанные лица.

Согласно информации Общественного телевидения, участниками резонансного видеоклипа «Армяне в Баку», распространенного в соцсетях, были азербайджанцы – граждане Грузии. Стало известно, что эти люди приехали в Баку на свадьбу.