Эрдогана пригласили в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия».

В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено. В администрации президента Турции также пока не подтвердили планы Эрдогана приехать в Москву в мае 2020 года.

Издание отмечает, что еще ни один турецкий лидер не стоял на трибуне на Красной площади во время парадов победы.

Турция не отмечает День Победы, поскольку формально не участвовала во Второй мировой войне. Однако, по мнению опрошенного газетой политолога, принятие Эрдоганом приглашения на празднование в Москву станет «символическим жестом и поворотным моментом для российско-турецких отношений».