Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) прокомментировала случившееся с азербайджанскими дзюдоистами в Казахстане.

По словам заместителя генерального секретаря Федерации Эльнура Ашрафоглу, ACF не отправляла никого на соревнования в Атырау.

«Возможно, работающий в каком-то клубе или зале тренер решил взять туда команду, но к Федерации дзюдо Азербайджана это не имеет отношения. Просим таких тренеров в случае поездок на турниры зарубежом заранее уведомлять Федерацию, чтобы в случае подобных форс-мажорных обстоятельств, ACF могла оказать помощь».

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Ночью 6 декабря полицейские Атырау (Казахстан) при патрулировании трассы Атырау-Астрахань в районе села Исатай заметили сломанный автобус с юными спортсменами из Азербайджана. В нем находились шестнадцать детей и трое взрослых, передают казахстанские СМИ.

«Они запросто могли замерзнуть, автобус долго уже стоял на морозе», - прокомментировали в департаменте полиции.