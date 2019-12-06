Азербайджанские дзюдоисты чуть не замерзли в степях Казахстана + Реакция Федерации; обновлено
Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) прокомментировала случившееся с азербайджанскими дзюдоистами в Казахстане.
По словам заместителя генерального секретаря Федерации Эльнура Ашрафоглу, ACF не отправляла никого на соревнования в Атырау.
«Возможно, работающий в каком-то клубе или зале тренер решил взять туда команду, но к Федерации дзюдо Азербайджана это не имеет отношения. Просим таких тренеров в случае поездок на турниры зарубежом заранее уведомлять Федерацию, чтобы в случае подобных форс-мажорных обстоятельств, ACF могла оказать помощь».
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Ночью 6 декабря полицейские Атырау (Казахстан) при патрулировании трассы Атырау-Астрахань в районе села Исатай заметили сломанный автобус с юными спортсменами из Азербайджана. В нем находились шестнадцать детей и трое взрослых, передают казахстанские СМИ.
«Они запросто могли замерзнуть, автобус долго уже стоял на морозе», - прокомментировали в департаменте полиции.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, патрульный экипаж доставил детей в районный отдел полиции. Гостей накормили горячей едой, напоили чаем. А чуть позже полицейские при содействии райакимата организовали детям автобус до областного центра, причем полисмены сопровождали юных дзюдоистов из Азербайджана до самого Атырау.
Подростки - спортсмены сборной команды Баку по дзюдо, они следовали в Атырау на международное соревнование и пробудут в нефтяной столице РК до 10 декабря.
«К этому времени сломанный азербайджанский микроавтобус подготовим к отбытию и обязательно сопроводим», – заверили в департаменте полиции Атырауской области.
Радостный водитель микроавтобуса Мурад Сафиев даже записал видеообращение, в котором поблагодарил полицейских Атырау за своевременно оказанную помощь и пожелал поощрить атырауских полицейских.