Apple выпустит iPhone без отверстий

Предполагаемый iPhone 13 должен получить корпус без разъема для зарядки и передачи данных. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет инсайдера Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) для агентства TF International Securities.

Эксперт спрогнозировал, что Apple оставит iPhone 2021 года выпуска без отверстий. Таким образом, производитель не будет менять порт Lightning на интерфейс USB-C, как ожидали некоторые аналитики, а совсем откажется от физического разъема. Соответственно, новый смартфон будет заряжаться исключительно по беспроводному каналу.

Начиная с iPhone 8 и X, смартфоны Apple поддерживают беспроводную зарядку по стандарту Qi. Также в 2016 году компания выпустила линейку iPhone 7, в которой впервые не было разъема для наушников. Apple объяснила это необходимым условием влагозащиты аппарата и распространением беспроводных гарнитур.