В Индии четырех подозреваемых застрелили на следственном эксперименте

В городе Хайдарабад в Южной Индии полицейские застрелили четырех обвиняемых по делу о групповом изнасиловании и убийстве женщины, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов.

Утром 6 декабря фигурантов резонансного уголовного дела, которое вызвало волну негодования по всей Индии, доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента. Там обвиняемые, по словам заместителя комиссара полиции Хайдарабада, попытались разоружить конвоиров и сбежать, но были убиты.

Убийство 27-летней женщины в Хайдарабаде было совершено в конце ноября. Ее обугленное и завернутое в одеяло тело нашли в 50 километрах от города. Перед тем, как убить жертву, злоумышленники изнасиловали ее. Их задержали по горячим следам.