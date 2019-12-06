Фотокорреспондент haqqin.az с передовой: «Газопровод в Армении в зоне огневого поражения погранвойск Азербайджана»

Накануне замминистра обороны Армении Габриэль Балаян на встрече с журналистами выступил с рядом громких заявлений. В частности, Балаян отметил, что газопровод из Армении в Грузию уже находится под контролем армянских сил.

Напомним, что еще в августе этого года азербайджанские погранвойска заняли новые позиции на линии соприкосновения войск в Газахском районе. Новые позиции позволили контролировать позиции армянских подразделений на этом участке, подъездные пути к этим позициям и даже территорию, по которой проходит газопровод Грузия – Армения.