Фотокорреспондент haqqin.az с передовой: «Газопровод в Армении в зоне огневого поражения погранвойск Азербайджана»
Накануне замминистра обороны Армении Габриэль Балаян на встрече с журналистами выступил с рядом громких заявлений. В частности, Балаян отметил, что газопровод из Армении в Грузию уже находится под контролем армянских сил.
Напомним, что еще в августе этого года азербайджанские погранвойска заняли новые позиции на линии соприкосновения войск в Газахском районе. Новые позиции позволили контролировать позиции армянских подразделений на этом участке, подъездные пути к этим позициям и даже территорию, по которой проходит газопровод Грузия – Армения.
Фактически Балаян стал первым высокопоставленным армянским чиновником, который хоть и косвенно, но признал факт утраты контроля над газопроводом и тем самым свел на нет все усилия армянской пропагандисткой машины по отрицанию этого факта.
После появления текста выступления замминистра обороны Армении, фотокорреспондент haqqin.az был откомандирован в Газахский район.
Фотокорреспонденту haqqin.az удалось выехать на передовую и сделать несколько фотографий с боевых постов погранвойск Азербайджана. Полученные фотографии полностью опровергают заявления армянской стороны и доказывают, что газопровод Армения-Грузия находится в зоне огневого поражения азербайджанских погранвойск.