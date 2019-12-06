Что касается СМИ, то МОПЧ негодует, что дезинформация намеренно распространяется политиками и правительствами нескольких государств, чтобы повлиять на общественное мнение в их пользу. Правительства стан СНГ находятся на переднем крае распространения ложной информации. «Сегодня люди имеют доступ к широкому спектру информации благодаря различным техническим возможностям. Вы можете сами составить мнение. Тем не менее дезинформации больше, чем когда-либо», - пояснил Ширрмахер.

Серьезные проблемы в сфере защиты прав человека, особенно ярко проявившиеся по мнению докладчиков в России и Украине, были также рассмотрены в тематических исследованиях. Среди прочего, одной из главных проблем является возрастающая угроза для жизни и здоровья людей, которые сами защищают права других людей.

Несколько дней назад представители Международного общества прав человека (нем. Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM) из России, Азербайджана, Беларуси и других стран приняли участие в конференции организации во Франкфурте. Под руководством президента Международного общества по правам человека, профессора, доктора Томаса Ширрмахера МОПЧ провел эту конференцию при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Саадат Бенаньярлы, 1-й председатель МОПЧ по Азербайджану, председатель Гражданского комитета Министерства юстиции по мониторингу пенитенциарной системы и докладчик Европейской ассамблеи, не стала комментировать права человека и условия содержания заключенных в Азербайджане, но много рассказала о работе МОПЧ в Баку и других регионах страны. Например, в недавнем прошлом было проведено около 300 мероприятий «круглого стола», посвященных СМИ и свободе прессы. На эти мероприятия были приглашены также представители средств массовой информации и неправительственных организаций, а также представители власти, имеющие отношение к СМИ. В качестве особой проблемы она видит, что обычным людям трудно отличить факты от слухов и дезинформации в социальных сетях. Еще предстоит много воспитательной работы.

Об Азербайджане также говорил спикер по оказанию чрезвычайной помощи Йенс-Уве Томас из организации Репортеры без границ, Берлин. Без какой-либо предметной информации он указал, что уже 10 лет как Азербайджан находится под пристальным вниманием его организации.

Карл Хафен из МОПЧ по Германии, член Международного совета МОПЧ и преемник основателя организации Ивана Агрусова в своем приветственном слове подчеркнул, что целью и задачами МОПЧ служит исключительно защита прав человека, и что МОПЧ не преследует каких-либо политических целей. Может, это и является правдой по отношению к самому МОПЧ, но немалые финансовые ресурсы, выделенные Федеральным министерством иностранных дел Германии, вероятно, не носят альтруистический характер. Доктор Виталий Харматный из МОПС по Беларуси отметил в своем выступлении, что вся программа МОПЧ в Беларуси была бы невозможна без финансовых ресурсов МИД Германии.

Еще один аспект, который заставляет подумать о нейтральности МОПЧ, касается главы организации - профессора, доктора теологии Томаса Ширрмахер. Ведь он не только президент МОПЧ, но и вице-президент Всемирного евангелического альянса (WEA). Таким образом, нельзя обходить вниманием вопрос о том, стоят ли за его деятельностью политические или религиозные мотивы.