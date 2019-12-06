ЦИК соберется по внеочередным парламентским выборам

Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана. Как сообщает Report, в ходе заседания будет принято решение в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Заседание начнется в 14:00.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии "Ени Азербайджан", в ходе которого было принято решение рекомендовать представляющим партию депутатам выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

По итогам заседания Пленума Конституционного суда от 4 декабря было принято решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.