Владимир Джабаров: Роль Гарегина Нжде однозначна - он пособник фашистов

Для сохранения исторической памяти о Великой Победе над фашизмом приходится противостоять главной тенденции, которая заключается в попытке фальсифицировать историю. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам, российский государственный и политический деятель Владимир Джабаров в интервью "Вестнику Кавказа".

«Многие думают, что мы забыли о том, как все начиналось, как многие страны Европы, по сути, сдались на милость Германии, а многие из них были замешаны в уничтожении евреев на своей территории, то есть участвовали в холокосте. Сейчас пытаются представить историю так, что ответственность якобы лежит не только на Германии, но и на СССР. Мы категорически против таких попыток и мы никогда не согласимся с этим, не позволим переписать историю. Для того, чтобы не допустить этого, есть и архивные документы, и кинохроники, и воспоминания людей, и многие другие документальные материалы. Переписать историю не удастся. Мы резко относимся к любому высказыванию тех людей, которые пытаются оправдать фашистских прихвостней. Вы знаете, что недавно с большим сожалением мы наблюдали попытку реабилитации предателя Власова в Чехии. В этой связи мы чувствуем поддержку многих стран, прежде всего, наших союзников по Содружеству независимых государств, которые будучи в составе Советского Союза, боролись с фашизмом реально. Мы приветствуем позицию Израиля, который свято чтит память Красной армии, победительницы и заявляет о недопустимости пересмотра итогов войны. Мы рассчитываем, что мы не одиноки в этой борьбе.

Сейчас идет прощупывание ситуации, можно ли поменять какие-либо оценки. Нельзя! Есть вещи, которые не меняются в истории, и к ним относится все, что связано с ужасами Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны»,- заявил российский политический деятель.

Комментируя факты установки памятников нацистам и их пособникам на постсоветском пространстве, в частности, Гарегину Нжде в Армении, российский политический деятель отметил, что его мнение по этому поводу не изменилась.