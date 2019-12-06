Туркменбаши помиловал 500 заключенных

В преддверии Международного дня нейтралитета президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 528 осужденных лиц, передает "Интерфакс".

Указ о помиловании глава государства подписал накануне на расширенном заседании правительства.

Документ освобождает 528 граждан от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде наложения обязанности проживания в определенной местности.

Согласно указу, помилование проводится в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю Международного дня нейтралитета.

В Туркменистане ежегодно практикуются акции помилования, приуроченные к большим государственным праздникам. Ранее в 2019 году президент уже трижды подписывал указы о помиловании. Так, 30 мая в честь священной для мусульман Ночи всемогущества президентским указом были помилованы 764 человека. 21 марта по случаю Международного дня Новруз из тюрем были выпущены более двух тысяч осужденных. И 24 сентября в преддверии празднования 28-й годовщины независимости Туркменистана Бердымухамедов помиловал 868 осужденных граждан.