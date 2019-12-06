В Баку возможны дожди
В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
К вечеру местами ожидается дождь, утром в отдельных местах слабый туман, ветер юго-западный.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 9-12, в Баку - ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.
В районах Азербайджана днем преимущественно будет без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидается дождь, местами сильный, на горных территориях прогнозируется снег, временами туман. Ветер западный.